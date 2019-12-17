نيمار: لا تعرفون حقيقتي ولا أريد الرحيل عن باريس

كشف نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان أنه سيظل يحب دائماً زميله السابق ليونيل ميسي، قائد برشلونة، كما أشاد بمستواه الفني.

وأوضح البرازيلي في مقابلة مع مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية أنه يلعب كرة القدم لأنه يحبها وليس من أجل أن يصبح أفضل لاعب في العالم، وقال: “لا ألعب لكي أكون اللاعب رقم واحد في العالم، أنا ألعب فقط لأني أحب كرة القدم، أشعر بالسعادة عندما ألعب، وفي كل مرة أكون فيها فوق عشب الملعب أبذل قصارى جهدي وما أنا قادر عليه بنسبة 100%”.

وأشار نيمار: “هناك أشخاص قلائل يعرفون نيمار الحقيقي. في الحقيقة والدي فقط وأصدقائي، ما يراه الجمهور أمر مختلف تماماً عن الحقيقة، وفي نهاية الأمر هم يرون القليل فقط، نيمار الحقيقي شخص سلمي وسعيد للغاية ويحب مرافقة أسرته وأصدقائه، أحب الاستمتاع”.

وفيما يتعلق بمسألة رحيله عن باريس سان جيرمان، قال “لماذا أرغب في الرحيل؟ ما زال لدي عامان في عقدي والفريق يواصل تطوره، علينا أن نحافظ على تركيزنا هذا الموسم للتتويج بأكثر ألقاب ممكنة، هدفنا هذا الموسم هو الفوز بدوري أبطال أوروبا وأولويتي هي باريس سان جيرمان”.