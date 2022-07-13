نيمار لا يفكر بالرحيل عن باريس سان جيرمان

لا ترى إدارة باريس سان جيرمان مشكلة في بيع النجم الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري، لكن اللاعب يريد البقاء في ملعب بارك دي برانس وفقاً لموقع "جول" العالمي.

ويرغب صاحب الثلاثين عاماً في التركيز على ما سيقدمه مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم قطر 2022 نهاية العام الجاري.

ولا يريد المهاجم التفكير بسوق الانتقالات أو الرحيل حالياً حتى لا ينعكس ذلك سلباً على أدائه مع السيليساو.

نيمار معروض للبيع

وارتبط نيمار الذي ما زال عقده مع باريس سان جيرمان يمتد لثلاثة مواسم قادمة بالرحيل في أكثر من مناسبة هذا الصيف في ظل اهتمام أندية كبيرة مثل تشيلسي بخدماته.

وسعت إدارة الباريسيين لبيع نجم برشلونة وسانتوس السابق إن وصلها عرض يتناسب مع مطالبها.

لكن المهاجم نفسه لا يفكر حالياً بالمغادرة ولا يريد شغل نفسه بمثل هذه القضايا.