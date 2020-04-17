نيمار لا يفكر في ترك باريس سان جيرمان

وجه والد نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان رسالة محبطة لمسؤولي برشلونة الذين يرغبون في استعادة البرازيلي.

وفي مقابلة عبر تطبيق «إنستغرام»، تحدث والد الدولي البرازيلي أن ابنه راضٍ بالتواجد في بي إس جي، وسعيد بالمساهمة في تأهل فريقه لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأكد أيضاً أن نيمار لا يفكر في الرحيل عن الفريق الفرنسي، وقال: «نيمار هو من يختار الطريق الذي يريده، ونعمل معاً لإبرام أفضل تعاقد، ووضعه في أفضل بيئة، ليؤدي مهنياً بأفضل طريقة ممكنة».

واقتحم نجم باريس سان جيرمان المقابلة لفترة وجيزة، قائلاً: «انتهيت من حصة تدريبية جديدة، الرمل يغطي جسدي، قبلة للجميع».

ويقضي نيمار فترة الحجر الطبي في البرازيل، حيث غادر فرنسا في 17 مارس الماضي، بعد صدور قرار بتعليق المنافسات لأجل غير مسمى بسبب فيروس كورونا.