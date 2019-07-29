نيمار لن يشارك مع باريس سان جيرمان

كشفت صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية، أمس أن النجم نيمار دا سيلفا لن يخوض أي مباراة ودية مع فريقه باريس سان جيرمان قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الفرنسي في 11 أغسطس.

وأشارت الصحيفة اليومية إلى أن البرازيلي الذي لم يقم توماس توخل باختياره ضمن التشكيلة التي واجهت إنتر ميلان (5-6 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1) ودياً السبت: "لن يخوض أيضاً المباراة أمام إف سي سيدني الأسترالي المقررة غداً في سوجو".

ولن يخوض نيمار أيضاً مباراة كأس الأبطال الفرنسية أمام رين السبت المقبل في شينزن الصينية بسبب الإيقاف.

وشكل نيمار محور التقارير في الآونة الأخيرة، وسط رغبة بالعودة إلى صفوف ناديه السابق برشلونة، والذي انتقل منه إلى صفوف سان جيرمان صيف عام 2017 لقاء 222 مليون يورو.

وسيبقى نيمار العائد إلى التدريبات بعد تعافيه من اصابة في الكاحل، مع المدافع بريسنل كيمبيمبي المصاب بدوره في عضلات المحالب والبطن، في معسكر النادي الباريسي في شينزن طيلة جولته الآسيوية.

وفي حال استمر نيمار مع النادي الباريسي فإن مباراته الأولى معه ستكون ضد نيم في افتتاح الدوري في 11 أغسطس المقبل.