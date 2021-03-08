نيمار مرشح للمشاركة مع باريس سان جيرمان أمام برشلونة

عاد نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان للانخراط في التدريبات بشكلٍ كامل في الساعات الماضية.

يأتي هذا قبل مواجهة برشلونة في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب بارك دو برانس.

وكان المدير الفني للفريق ماوريسيو بوتشيتينو قد فضل عدم إشراك البرازيلي في لقاء الباريسي أمام بريست في كأس فرنسا والذي انتهى بفوز رفاق نيمار بثلاثية نظيفة يوم السبت.

وعاد نيمار للتدرب على العشب بشكل منفرد مطلع الشهر الجاري، لكن المدير الفني أراد التأني في إعادته.

وأصيب الهداف البرازيلي خلال مباراة سان جيرمان في الدوري الفرنسي أمام أولمبيك مرسيليا وغادرها في الدقيقة 25.

يذكر أن لقاء الذهاب بين برشلونة وباريس سان جيرمان على ملعب كامب ناو انتهى بفوز الفرنسيين بأربعة أهداف لهدف.