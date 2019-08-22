نيمار مرشح للمشاركة مع باريس سان جيرمان

أفادت تقارير أن نيمار قريب من المشاركة مع باريس سان جيرمان في اللقاء المقبل أمام تولوز ضمن الدوري الفرنسي.

ولم يخض نيمار أي من اللقاءات الثلاثة الرسمية لبي إس جي في انطلاق الموسم الجديد بداعي الإصابة، حسبما صرح المسؤولين بالنادي.

وأوضحت "UOL" البرازيلية أن الجهاز الطبي للنادي الفرنسي أعطى نيمار السماح من أجل المشاركة مع الفريق.

وأفاد التقرير أن قرار مشاركة نيمار من عدمه أمام تولوز يعود للمدرب توماس توخيل والمدير الرياضي ليوناردو بالوقت الراهن.

وانتظم نيمار الأيام الماضية في التدريبات الجماعية مع باقي اللاعبين وسط الحديث من وسائل الإعلام عن عرض جديد لريال مدريد.

وخسر بي إس جي المرحلة الماضية في الدوري المحلي على ملعب رين بنتيجة هدفين لهدف.