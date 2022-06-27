نيمار مستعد للرحيل عن باريس سان جيرمان

بات النجم الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا يدرس جدياً مسألة الرحيل عن باريس سان جيرمان هذا الصيف نتيجة للتصريحات التي أدلى بها رئيس النادي القطري ناصر الخليفي.

وجاءت التعليقات للتشكيك بمستقبل البالغ من العمر 30 عاماً الذي طالبه الخليفي بالتركيز أكثر وبذل المزيد من الجهود مقارنة بالموسم الماضي.

ويتبقى 3 أعوام على عقد المهاجم مع النادي الباريسي.

ويتابع مانشستر يونايتد وتشيلسي وضعية هداف برشلونة وسانتوس السابق على أمل التحرك لضمه إن سنحت الفرصة.

وفكر يوفنتوس أيضاً بضم اللاعب، إلا أن الأجور الضخمة التي يتقاضاها أوصلت الصفقة إلى طريق مسدود.

وما أضعف أكثر من موقف نيمار مسألة تمديد عقد زميله النجم الشاب الفرنسي كيليان مبابي حتى صيف عام 2025 مما يؤكد تركيز إدارة النادي عليه عوضاً عن البرازيلي.