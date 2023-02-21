نيمار مصمم على البقاء مع باريس سان جيرمان حتى لو رحل ميسي

البوابة - يبدو النجم البرازيلي نيمار جونيور عازماً على البقاء مع باريس سان جيرمان حتى لو قرر زميله وصديقه المقرب الأرجنتيني ليونيل ميسي الرحيل عن الفريق بعد نهاية الموسم الجاري.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن المهاجم البالغ من العمر 31 عاماً يرغب في الاستمرار مع فريق العاصمة الذي يرتبط معه بعقدٍ يمتد حتى صيف عام 2027.

وانتقل البرازيلي إلى ملعب بارك دي برانس في عام 2017 في صفقة قياسية وصلت قيمتها لنحو 222 مليون يورو.

وأصيب اللاعب بالتواء في الكاحل خلال مباراة سان جيرمان الأخيرة أمام ليل يوم الأحد الماضي غادر على إثرها الملعب لتصبح مشاركته أمام بايرن ميونخ في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا موضع شك.

نيمار يريد قيادة باريس سان جيرمان للمجد الأوروبي

ما زال البرازيلي يطمح في قيادة الفريق الباريسي للظفر بلقب دوري الأبطال المستعصي والرد على منتقديه الذين لطالما شككوا بقدراته.

ولا يمانع نيمار البقاء في باريس حتى لو رحل زميله وصديقه ميسي الذي سينتهي عقده مع الفريق بحلول الصيف القادم.

وانتشرت تقارير في الأشهر الماضية إلى تواجد اسم اللاعب البرازيلي ضمن قائمة الانتقالات بعد فشله في الظهور بالصورة المأمولة رغم الأجور الباهظة التي يتقاضاها.