نيمار مهدد بالغياب عن نهائي دوري الأبطال

أثار المهاجم نيمار، حالة كبيرة من القلق، بخصوص إمكانية غيابه عن باريس سان جيرمان، في نهائي دوري أبطال أوروبا الأحد القادم.

وتأهل بطل فرنسا للنهائي بعد الفوز على لايبتزيغ الألماني 3-0 أمس الثلاثاء، حيث سجل ماركينيوس وآنخيل دي ماريا وخوان بيرنات الثلاثية.

وتسود المخاوف داخل أروقة النادي الباريسي جراء قيام نيمار بتبادل القمصان مع مارسيل هالستنبيرغ مدافع لايبتزيغ بعد نهاية المباراة، وهو الأمر الذي حذر منه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، في بروتوكول الوقاية من انتشار فيروس كورونا بعد عودة النشاط الرياضي.

يأتي ذلك بناء على ما جاء في الصفحة رقم 31 من البروتوكول، والتي تحتوي على ما يخص إجراء اختبارات كورونا، وتحذير اللاعبين من استبدال القمصان، مع أهمية ارتداء القناع الواقي.

ولا تحتوي الوثيقة على عقوبة صريحة بحق من يخالفها، لكنها تؤكد وجود قرارت تأديبية صارمة في حالة وجود عدم التزام بلوائح الاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يؤدي إلى إيقاف البرازيلي صاحب الـ 28 عاماً وغيابه عن النهائي، ودخوله في عزل تام لمدة 14 يوماً، تحسباً لإمكانية انتقال العدوى بعد تبادل القمصان.

يذكر أن باريس سان جيرمان ينتظر الفائز من مواجهة نصف النهائي الليلة، بين ليون وبايرن ميونيخ، لتحديد الطرف الآخر في المباراة النهائية.