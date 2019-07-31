نيمار وباريس يتجهان نحو الصلح بعد تراجع احتمالية رحيله

أوضحت تقارير فرنسية أن فرضية بقاء النجم نيمار مع باريس سان جيرمان باتت في تزايد بعد تراجع احتمالية عودته إلى برشلونة.

ووفقاً لآخر المعلومات، يبدو أن برشلونة لا يعطي استعادة نيمار هذا الصيف أهمية كبيرة نظراً لتعاقده مع أنتوان غريزمان مقابل 120 مليون يورو.

وقالت صحيفة "لو باريزيان" أن نيمار أظهر التزاماً أكبر في التدريبات وشارك في فعاليات تخص ناديه في تواجده الأخير بآسيا وأستراليا.

وأكدت الصحيفة أن بي إس جي من جانبه أصبح منفتحاً على فرضية بقاء البرازيلي، وبدأ في إعادة استخدامه دعائياً بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

وظهر نيمار في أكثر من مقطع فيديو نُشر عبر صفحات التواصل الاجتماعية الخاصة بالنادي الباريسي بعد غيابه في الأسابيع الأخيرة.

ويستعد بي إس جي لخوض لقاء السوبر الفرنسي الأسبوع القادم أمام حامل لقب الكأس رين.