نيمار ورقة عمالقة أوروبا الأخيرة في سوق الانتقالات

كشف تقرير إسباني، عن تطور جديد بشأن رحيل نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، عن ملعب بارك دو برانس في الصيف الحالي.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن سان جيرمان بدأ التحرك في الأيام الأخيرة، للتخلص من خدمات البرازيلي، بعدما أدرك استحالة استمراره في ظل حالة التوتر الحالية بين الطرفين.

وأشارت إلى أن سان جرمان منفتح صوب التخلص من نيمار هذا الأسبوع، ولو على سبيل الإعارة.

وقام النادي الفرنسي بعرض خدمات نيمار على مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس مؤخراً، بسبب حالة التوتر مع برشلونة الذي يفضل اللاعب الانتقال له في الموسم الجديد.

ورفضت إدارة الشياطين الحمر، الحصول على خدمات نيمار لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 20 مليون يورو، بالإضافة إلى دفع راتبه الضخم لمدة 12 شهراً.

كذلك أكد نائب رئيس برشلونة جوردي كاردونر بان التعاقد مجدداً مع نيمار مستبعد في الوقت الحالي، تاركاً الباب مفتوحاً أمام إمكانية أن تتغير الأمور قبل إقفال باب الانتقالات الصيفية في الثاني من سبتمبر.

وقال كاردونر: “اليوم، ليس ثمة قضية اسمها نيمار والأمور معقدة. نحن طرف غير فاعل. ندرك بأنه ليس سعيداً في باريس وهذه مشكلة يجب أن تحلّ في باريس”.

هل سيحسم الجدل

وتابع “لم نتحدث إليهم (مسؤولو باريس سان جيرمان). ثمة احترام كبير بين الناديين وإذا طرأ أي جديد في قضية نيمار، سنتحدث في الأمر. اليوم وفي هذا اللحظة بالذات، فإن الأمر مستبعد”.

ولعب النجم البرازيلي في صفوف برشلونة من 2013 إلى 2017 قبل الانتقال إلى فريق العاصمة الفرنسية في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.

وذكرت تقارير في الأسابيع الأخيرة بأن برشلونة عرض التخلي عن لاعبين اثنين من صفوفه ومبلغ 100 مليون يورو، ما يقلل من القيمة المالية للصفقة في ناد يعاني من الديون، لا سيما بعد أن أنفق الكثير من الأموال لتعزيز صفوفه وتحديداً مع المهاجم أنتوان غريزمان مقابل 120 مليون يورو، وصانع الألعاب فرينكي دي يونغ مقابل 75 ملين يورو.

أما فيما يتعلق بريال، فإن اللاعب يحظى بتقدير فلورنتينو بيريز رئيس الميرينغي، لكن الأخير يصطدم برغبة المدرب زين الدين زيدان، الذي يريد ضم بول بوغبا من مانشستر يونايتد بدلاً من النجم البرازيلي.

ويعد نيمار، اللاعب المناسب الذي يبحث عنه يوفنتوس في سوق الانتقالات، ولكن الأخير لا يملك الأموال الكافية لإبرام الصفقة.

وأوضحت الصحيفة أن نيمار من المتوقع أن يرفض الانتقال إلى سانتياغو بيرنابيو أو تورينو، لأنه يريد اللعب لبرشلونة فقط في الموسم الجديد.