نيمار وسيلفا يقودان البرازيل في كوبا أميركا 2019

اختار مدرب منتخب البرازيل تيتي أمس قائد باريس سان جيرمان بطل فرنسا المدافع تياغو سيلفا، رغم خضوعه لعملية جراحية، ضمن التشكيلة التي ستخوض بطولة كوبا أميركا التي تستضيفها بلاده من 14 يونيو إلى 7 يوليو المقبلين.

وتضمنت التشكيلة أيضاً اسم النجم نيمار، مهاجم سان جيرمان، والعائد من إصابة في مشط القدم أبعدته نحو شهرين عن الملاعب.

لكن تيتي استبعد لوكاس مورا بطل بلوغ توتنهام نهائي دوري أبطال أوروبا بتسجيله ثلاثية أمام أياكس أمستردام في إياب نصف النهائي (3-2) بعد تخلفه على أرضه 0-1 ذهاباً، وكذلك لاعب ريال مدريد الشاب فينيسيوس جونيور.

وفي مؤتمر صحفي، اعتبر تيتي، رداً على سؤال، أن نيمار ارتكب خطأ عندما اشتبك مع أحد مشجعي رين في نهائي مسابقة كأس فرنسا أوقف على إثره ثلاث مباريات.

وأضاف: "لقد ارتكب خطأ، وأريد أن أتحدث إليه وجهاً لوجه" في هذا الخصوص.

وتضمنت اللائحة الرسمية المكونة من 23 لاعباً اسم جناح إيفرتون ريتشارليسون الذي قدم موسماً رائعاً مع فريقه.