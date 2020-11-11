نيمار ومبابي يفتحان باب المفاوضات مع باريس سان جيرمان

أعلن ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان أمس، أن نادي العاصمة “بدأ الحديث” عن تمديد عقدي نجميه نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي.

وتطرق ليوناردو، في تصريح لقناة النادي، رداً على سؤال للجماهير الباريسية مباشرة على “تويتر”، إلى المفاوضات مع آنخيل دي ماريا، وخوان بيرنات، المرتبطين مع النادي حتى 2021، ونيمار ومبابي اللذين ينتهي عقد كل منهما عام 2022.

وقال البرازيلي: “كل التمديدات التي ننوي فعلها، بدأنا بالحديث عنها. أعتقد أننا سنكثف المفاوضات بشأنها في الأسابيع المقبلة”، دون أن يخفي أن “الخسائر المالية” المرتبطة بوباء “كوفيد 19” ستؤخذ بعين الاعتبار “لا يمكننا مراوغة هذا الوضع”.

من جهته طالب نيمار إدارة ناديه بمشاورته في صفقات التعاقد مع اللاعبين، وعدم المساس براتبه بوصفهما شرطين لتجديد عقده، الذي ينتهي في يونيو 2022.

ووفقاً لصحيفة “تيليفوت” الفرنسية، سارع المهاجم البرازيلي، الذي يبدو أنه اقتنع بصعوبة العودة إلى برشلونة، لإبلاغ مواطنه ليوناردو باللاعبين المناسبين لأسلوب لعبه، والاختيار من بينهم لضمهم في الصفقات المقبلة.