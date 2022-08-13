نيمار ومبابي يقودان باريس سان جيرمان لسحق مونبيليه 5-2

حقق باريس سان جيرمان فوزاً كبيراً على ضيفه مونبيليه بخمسة أهداف لاثنين في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت على أرضية ملعب بارك دي برانس ضمن المرحلة الثانية من بطولة الدوري الفرنسي (ليغ 1).

جاءت أهداف الباريسيين عبر كلٍ من فايالو ساكو (39 بالخطأ في مرمى فريقه)، ونيمار جونيور (هدفان) في الدقيقتين 43 من ركلة جزاء و 51، وكيليان مبابي (69)، وريناتو سانشيز (88).

أما هدفا الخاسر فسجلهما وهبي الخزري وإينزو تشاتو في الدقيقتين 58 و 90 على الترتيب.

وأهدر مبابي ركلة جزاء لصاحب الضيافة في الدقيقة 23.

باريس سان جيرمان يحقق انتصاراً ثانياً

بهذا الانتصار، رفع سان جيرمان رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب من فوزين.

فيما تجمد رصيد مونبيليه عند 3 نقاط في المركز الثامن.