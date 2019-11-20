نيمار يؤكد جاهزيته لمواجهة ريال مدريد

كشف نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان عن جاهزيته التامة لمواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا الأسبوع القادم.

جاء هذا على هامش حضور البرازيلي مباراة في كأس ديفيز للتنس بين رافاييل نادال وكارين خاشانوف في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقال نيمار في تصريحات موجزة للغاية: "أنا جاهز بشكل تام ومثالي لمواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا".

وكان المهاجم المثير للجدل قد غاب عن المشاركة مع باريس سان جيرمان منذ أسابيع بسبب الإصابة.

ويحل بطل فرنسا ضيفاً على ريال مدريد الثلاثاء القادم ضمن الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن باريس سان جيرمان يحتل صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، فيما يأتي ريال مدريد ثانياً برصيد سبع نقاط.