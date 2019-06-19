نيمار يبحث عن منزل في برشلونة

يبحث نجم باريس سان جيرمان نيمار عن منزل في برشلونة، مما يؤكد أكثر أنه بات قريباً من الانضمام إلى بطل إسبانيا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونقلت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن قناة "جول" أن البرازيلي وعائلته تواصلوا مع مالك منزله السابق في برشلونة دون معرفة السبب وراء ذلك، إما لقضاء عطلة في المدينة أو للانضمام إلى النادي أو بداعي الاستثمار.

وأضاف الموقع أن مالك المنزل أكد للهداف البرازيلي أن العقار للبيع وليس للإيجار.

وما زال الحديث عن صفقة نيمار يهيمن على الصحف العالمية والأوروبية، بعد توتر علاقته مع وإدارة باريس سان جيرمان، فضلاً عن علاقته المميزة بنجوم برشلونة وعلى رأسهم ليونيل ميسي ولويس سواريز.