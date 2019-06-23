نيمار يبشر لاعبي برشلونة بعودته

أفصحت تقارير إعلامية إسبانية حول فحوى الرسالة التي أرسلها نيمار مهاجم باريس سان جيرمان، إلى لاعبي برشلونة بخصوص عودته من جديد للنادي.

وازدادت التكهنات حول إمكانية عودة نيمار إلى البلاوغرانا مجدداً، أو الانتقال إلى ريال مدريد، بعد الشائعات حول تركه لبي إس جي الصيف الجاري.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نيمار أرسل رسالة عبر "واتساب" إلى مجموعة من لاعبي برشلونة أخبرهم فيها: "هدوء، أنا سأعود".

وأشارت تقارير أن بي إس جي يطلب 300 مليون يورو لبيع النجم البرازيلي، وأن برشلونة عرض 100 مليون وفيليبي كوتينيو لإقناع النادي الفرنسي.

بدورها، تحدثت صحيفة "موندو" أن معضلة أخرى في قدوم نيمار تتعلق براتبه الذي يصل إلى 36 مليون يورو في باريس، مؤكدة أن برشلونة لن يدفع أكثر من 26 مليون يورو.

يقضي نيمار العطلة الصيفية بعد إصابته في لقاء البرازيل الودي أمام قطر قبل أسبوعين وغيابه عن منافسات كوبا أميركا.