نيمار يتصادم مع إدارة باريس سان جيرمان بعد الخسارة من موناكو

دخل النجم نيمار جونيور في مشادة كلامية مع زملائه في باريس سان جيرمان والمستشار لويس كامبوس بعد الخسارة الموجعة بنتيجة 1-3 أمس السبت أمام موناكو في قمة الدوري الفرنسي.

وكشفت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن الهداف البرازيلي تصادم مع مستشار النادي في أجواء مشتعلة داخل غرفة غيار الملابس بعد المباراة.

ويعاني الفريق الباريسي من كثرة الإصابات، مما دفع المدير الفني كريستوف غالتيه للاعتماد على تشكيلة شبه رديفة لتعويض النقص أمام خصم قوي تمكن من فرض نفسه خلال اللقاء الذي شهده ملعب لويس الثاني.

وتعرض سان جيرمان للخسارة الثانية على التوالي بعد سقوطه أمام غريمه الآخر أولمبيك مرسيليا في كأس فرنسا يوم الأربعاء الماضي ليغادر البطولة بشكلٍ مبكر.

كيف بدأت المشكلة بين نيمار وكامبوس؟

وجه المستشار أصابع الاتهام للاعبين بعد انتهاء مواجهة موناكو واتهمهم بعدم بذل ما يكفي للخروج بنتيجة إيجابية وافتقارهم للروح المطلوبة في مثل هذا النوع من اللقاءات.

ولم يرحب نيمار ومواطنه ماركينيوس بهذه الانتقادات وردوا على كامبوس في إشارة إلى أن ما قاله لا يعكس بالضرورة الأسباب وراء الهزيمة.

واشتدت الأوضاع بعد انتهاء المباراة مع أنصار الفريق، مما اضطر خريج أكاديمية النادي بريسنيل كيمبيمبي لمخاطبة الجماهير باستخدام مكبر في محاولة لتهدئة الأجواء.

يذكر أن أكثر من 30 مشجعاً غاضباً حضروا تدريبات باريس سان جيرمان الصباحية اليوم الأحد وتظاهروا سلمياً اعتراضاً على الوضع الصعب الذي يمر به الفريق الأول.