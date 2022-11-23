نيمار يتعرض لموجة انتقادات لاذعة بسبب "النجمة السادسة"

تعرض النجم البرازيلي نيمار جونيور هداف منتخب البرازيل لهجوم لاذع من قبل وسائل إعلامية ألمانية بعد انتشار صورة نسبت إليه ارتدى فيها لباساً ظهر عليه 6 نجمات فوق شعار منتخب بلاده تزامناً مع المشاركة في بطولة كأس العالم قطر 2022.

وفاز "السيليساو" ببطولة كأس العالم في 5 مناسبات سابقة أعوام 1958 و1962 و1970 و1994 و2002، ولم يحصل بعد على اللقب السادس مما أثار حالة من السخط لدى جماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي إضافة لصحيفة "بيلد" الألمانية الشهيرة.

وأشار المنتقدون إلى أن هداف باريس سان جيرمان قلل من احترام المنتخبات المشاركة في المونديال القطري على غرار ألمانيا (4 ألقاب) وفرنسا (لقبان) وغيرها، واتهمته بيلد تحديداً بالغرور والتكبر.

نيمار يريد النجة السادسة (المصدر: تويتر)

ريتشارليسون يدافع عن نيمار

لكن البرازيلي الآخر ريتشارليسون مهاجم توتنهام سارع للدفاع عن مواطنه.

وقال لاعب إيفرتون السابق في في تصريحات نقله موقع راديو "أر إم سي سبورت" الفرنسي قبل يومين: "من الحماقة أن يتعرض نيمار لهذا الهجوم، المنتقدون هم المتكبرون، نحن في المقابل طموحون نحلم بالنجمة السادسة منذ فترة طويلة، سنحاول الفوز بها هذه المرة.

"سنطارد حلمنا، نشر نيمار هذه الصورة لأنه يحلم باللقب، نريد أن نفوز بكأس العالم وندرك أنه يسعى بدوره لتحقيق هذا الهدف".

يذكر أن منتخب البرازيل يشارك في بطولة كأس العالم 2022 ضمن المجموعة السابعة التي تضم أيضاً منتخبات الكاميرون وصربيا وسويسرا.

ويفتتح البرازيليون مشاركتهم في المونديال القطري بمواجهة منتخب صربيا غداً الخميس.