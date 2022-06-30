نيمار يحلم بالرجوع إلى برشلونة

ادعت تقارير إسبانية اليوم الخميس أن النجم الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان يحلم بالعودة إلى صفوف فريقه السابق برشلونة.

جاء هذا وفقاً لتغريدة نشرها حساب برنامج "أونزي" الإسباني الذي يعرض على قناة TV3.

ولطالما ارتبط المهاجم صاحب الـ 30 عاماً بالرجوع إلى ملعب كامب ناو خلال السنوات الماضية، بعدما رحل عن البارسا في صيف عام 2017 باتجاه العاصمة الفرنسية مقابل 222 مليون يورو.

وكان النادي الفرنسي يتمسك بالهداف البرازيلي، إلا أن الأمور تغيرت على ما يبدو في الفترة الأخيرة لتصبح مسألة بيعه أو إعارته واردة.

وما زال نيمار اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم، إلا أن قيمته تراجعت بشكلٍ كبير منذ عام 2017 في ظل مستواه المتذبذب وكثرة غياباته وعدم ارتقائه لمستوى التوقعات بشكلٍ عام.

وتبدو العودة إلى برشلونة مستبعدة في الوقت الحالي نظراً للصعوبات المالية التي يعاني منها النادي من جهة، وللأجور الباهظة التي يتقاضاها اللاعب.

ويعد تشيلسي أحد الأطراف المهتمة بخدمات الهداف البرازيلي الذي يمتد عقده الحالي مع باريس سان جيرمان حتى نهاية موسم 2024-2025.