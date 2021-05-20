نيمار يختار سمات أبرز نجوم العالم في لاعبه المثالي

صنع نيمار، نجم باريس سان جيرمان، لاعبه المثالي من النجوم الحاليين، بتواجد كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وبقية الأسماء البارزة حالياً.

وغاب النجم البرازيلي أمس الأربعاء عن تتويج فريقه بكأس فرنسا عقب الفوز على موناكو 2-0 بداعي الإيقاف.

وقال نيمار في حوار ضمن حفل يخص "ريد بول": "اللاعب المثالي؟ هل يمكن أن أكون حاضراً؟ يمكنني، رائع!

"سأضع القوة الجسمانية لكريستيانو رونالدو، مرونة (زلاتان) إبراهيموفيتش، رأسيات (سيرخيو) راموس، سرعة (كيليان) مبابي، قدم (ليونيل) ميسي اليسرى، وقدمي اليمنى".

وأردف: "تمركز (روبرت) ليفاندوفسكي، مع عرقلة (نغولو) كانتي، والرؤية الخلاقة لـ (ماركو) فيراتي في خط الوسط".

ورشح نيمار عدداً من مواطنيه ليكونوا النجوم القادمة في أوروبا: "غابرييل مينينو، أيضاً كايو جورج من سانتوس موهوب للغاية، شاهدت مباراتين له في كأس ليبرتادوريس".

وأتبع: "جيرسون من فلامينغو وقته في البرازيل قد فات، وكذلك جابيجول يمكنه القيام بعمل رائع في أوروبا، هناك العديد ولكن هؤلاء الأبرز".

ومدد نيمار عقده مؤخراً مع باريس سان جيرمان ليقطع الطريق على التقارير بخصوص عودته لصفوف برشلونة من جديد.