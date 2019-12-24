تقرير: نيمار يرحل عن باريس سان جيرمان هذا الشتاء

يبدو أن النجم نيمار دا سيلفا، عازم على الرحيل عن باريس سان جيرمان والعودة إلى فريقه السابق برشلونة.

ووفقاً لتقرير جديد لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مصادر مقربة من البرازيلي، تؤكد أنه مستعد للتوصل للاتفاق مع البارسا بشأن الدعاوى القضائية التي رفعها ضد الفريق الكتالوني، إذا تعهد الأخير بضمه.

وسيبدأ الفريق القانوني لنيمار، بإجراءات التصالح مع برشلونة، بشأن عدم حصوله على مكافأة التجديد لعقده الأخير رفقة البارسا، عندما تتأكد عودة اللاعب إلى كامب ناو.

واتهم نيمار برشلونة بعدم دفع جزء من راتبه، عند مغادرته صوب باريس سان جيرمان في صيف 2017.

وطلب البرازيلي من البلاوغرانا دفع 3.5 مليون يورو، كما اتهم النادي الكتالوني بالتصرف بسوء نية والقيام بأعمال انتقامية ضده، بسبب توقيعه لسان جيرمان.

ورفع نيمار أيضاً دعوى قضائية ضد برشلونة، لعدم حصوله على مكافأة تجديد عقده كاملة في صيف 2017، رغم أنه انتقل بعد أسابيع قليلة إلى سان جيرمان.

ومنذ انتقاله إلى النادي الفرنسي في صفقة قياسية بلغت قيمتها نحو 222 مليون يورو، ظل اسم نيمار مرتبطاً بالعودة إلى برشلونة لأسباب مختلفة، قبل أن يخرج الصيف الماضي، بتصريح أكد فيه بصريح العبارة، أنه يريد الرحيل عن بي إس جي من أجل العودة إلى البلاوغرانا.

وكان برشلونة قريباً من ضم نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، لكن مغالاة إدارة باريس سان جيرمان أدت إلى استحالة إتمام الصفقة.