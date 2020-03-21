نيمار يرفض عرض باريس سان جيرمان

رفض نيمار دا سيلفا تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، في ظل رغبته في الانتقال إلى برشلونة، خلال فترة التعاقدات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، الجمعة، أن ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، عرض على البرازيلي التجديد منذ نهاية العام الماضي، لكن المهاجم لم يرد على عرض ناديه.

ويأمل نيمار في فسخ عقده مع بطل الدوري الفرنسي نهاية الموسم الحالي، أو الانتقال بشكل رسمي إلى البارسا لكي يلعب بجوار صديقيه ليونيل ميسي ولويس سواريز من جديد.

يذكر أن نيمار يرتبط بعقد رسمي مع باريس سان جيرمان يمتد حتى صيف 2022، وتبلغ قيمته السوقية في الوقت الراهن نحو 160 مليون يورو.