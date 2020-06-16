نيمار يرفض 100 مليون يورو

رفض نجم باريس سان جيرمان نيمار الحصول على مكافأة تجديد عقده، والتي تبلغ 100 مليون يورو، بسبب إصراره على العودة إلى برشلونة.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن البرازيلي أكد أكثر من مرة رغبته في العودة إلى البارسا خلال فترة الانتقالات الصيفية، إلا أن بطل فرنسا يسعى لإقناعه بالبقاء وتمديد عقده إلى ما بعد 2022.

ولا يريد ليوناردو المدير الرياضي لسان جيرمان تكرار سيناريو فترة الانتقالات الصيفية الماضية، من خلال مفاوضات بين الناديين حول اللاعب، خصوصاً أن استمرار نيمار مع باريس الموسم المقبل دون تجديد عقده يعني أنه سيكون مجبراً على بيعه في صيف 2021، أي قبل نهاية العقد بعام واحد.