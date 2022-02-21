نيمار يريد الانتقال إلى الدوري الأميركي يوماً ما

اعترف النجم الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا هداف باريس سان جيرمان بأنه يريد خوض تجربة في الدوري الأميركي للمحترفين في مرحلة ما من مسيرته.

ومن أحد الأسباب الرئيسية لتفكيره بهذه الخطوة حصوله على 3 أشهر عطلة كل موسم.

وقضى البرازيلي الأعوام الخمسة الأخيرة في صفوف النادي الباريسي الذي انتقل إليه في صفقة قياسية وصلت قيمتها إلى 222 مليون يورو قادماً من برشلونة.

ويمتد عقد نيمار الحالي مع باريس سان جيرمان حتى صيف عام 2025، لكنه قد يعمل على إنهاء مغامرته في العاصمة الفرنسية قبل ذلك الوقت في ظل إغراءات اللعب في الولايات المتحدة.

وقال البرازيلي مازحاً بأنه يفكر بالاعتزال حين يصل إلى عامه الـ 32 أي بعد عامين من الآن، إلا أنه شدد سريعاً على أنه سيحترم عقده الحالي مع سان جيرمان والذي سينتهي حين يبلغ عامه الـ 34.