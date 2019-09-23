نيمار يريد الانتقال للدوري الإنجليزي

كشفت تقارير إعلامية أن النجم نيمار دا سيلفا "لم يعد مهتماً" بالعودة لفريقه السابق برشلونة، مشيرة إلى أن وجهته المقبلة قد تصبح الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت شبكة "فوكس بورتس" أن آمال البرازيلي خابت بعد فشل عودته للبارسا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مضيفاً: "يعتقد نيمار أن برشلونة لم يقم بما يكفي لإعادته، وهو ما يعني أن اهتمامات اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً ستتغير".

وأوضح المصدر أن الهداف البرازيلي يستعد لتجربة جديدة ستكون هذه المرة في إنجلترا بعد توصله لاتفاق مع العملاق مانشستر يونايتد.

وتابع "وافق الشياطين الحمر مع نيمار على صفقة بقيمة 230 مليون يورو، كما أن مسؤولي النادي الإنجليزي مستعدون لمنحه راتباً سنوياً يناهز الـ 50 مليون يورو".

من جهتها، كشفت صحيفة "دون بالون" الإسبانية الأسبوعية أن نيمار سيبقى في باريس سان جيرمان لمدة موسم إضافي واحد فقط، قبل أن ينتقل إلى يونايتد.

وكان نيمار أبدى في وقت سابق، عدم رغبته في الاستمرار مع فريق عاصمة النور، إلا أن تعثر المفاوضات مع البارسا فرضت عليه البقاء.

وكان مهاجم البرازيل أنقذ فريقه أمس الأحد، حين أحرز له هدف الفوز 1-0 على مستضيفه أولمبيك ليون، ليحكم الفريق بذلك قبضته على صدارة الدوري الفرنسي.