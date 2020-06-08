نيمار يريد الفوز بدوري الأبطال مع باريس قبل العودة لبرشلونة

أفادت تقارير إسبانية بأن النجم نيمار أخبر أصدقائه المقربين في باريس سان جيرمان برغبته في العودة من جديد إلى برشلونة هذا الصيف.

ويتمحور سوق انتقالات البارسا حول ثلاثة لاعبين يتم الحديث عنهم باستمرار عبر وسائل الإعلام، وهم نيمار، ولاوتارو مارتينيز، نجم إنتر، وميراليم بيانيتش، لاعب وسط يوفنتوس.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنه وصلها معلومات مؤكدة بأن البرازيلي أخبر مجموعة من المقربين له في النادي الباريسي عن عزمه الانتقال لبرشلونة.

وأوضحت أن خطة نيمار هي الفوز بدوري أبطال أوروبا في أغسطس مع باريس سان جيرمان، ثم الضغط على ناديه للسماح له بالانتقال إلى كتالونيا.

وعادت الصحيفة بعدها لطرح موضوع رفض نيمار تمديد عقده مع بطل فرنسا، مما يفتح الباب لبرشلونة للجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من أجل تحديد قيمة الصفقة النهائي.

وعبر بي إس جي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن حتى الآن لم يعرف منافسه القادم أو الموعد النهائي لاستكمال البطولة، وسط حديث عن إقامتها على شكل دورة مجمعة في لشبونة.

وكان نيمار انضم إلى باريس سان جيرمان صيف عام 2017 قادماً من برشلونة مقابل 222 مليون يورو، وهي الصفقة التي ما زالت الأغلى في تاريخ كرة القدم.