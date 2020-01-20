نيمار يسأل نجوم برشلونة عن سيتين

سأل نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، أصدقاءه في برشلونة عن رأيهم في مدربهم الجديد كيكي سيتين.

وجرى تعيين سيتين في مهمة الإدارة الفنية للبارسا خلفاً للمقال إيرنيستو فالفيردي الأسبوع الماضي بعد الخروج من نصف نهائي السوبر الإسباني.

وكانت المباراة الأولى لسيتين في قيادة برشلونة أمام غرناطة في الدوري الإسباني، ونجح ليونيل ميسي وزملاؤه في الفوز بها بهدف نظيف.

ووفقاً لتقارير إسبانية، سأل نيمار نجوم برشلونة من خلال الدردشة الجماعية حول انطباعهم الأول عن مدربهم الجديد.

ويبدو لاعبو البلاوغرانا منقسمين إلى حد ما في نظرهم للطريقة التي تخلت بها إدارة النادي عن فالفيردي، لكن ما أكدته التقارير أنهم أعلموا نيمار برضاهم التام عن سيتين وبنظام العمل الجديد المتبع من صاحب الـ 61 عاماً.

كما أثنوا على وتواضعه واحترامه للجميع في برشلونة.

ويرى الكثيرون داخل النادي بأن سيتين قادر على النجاح نسبة إلى شخصيته القوية ولسماعه الدائم والمستمر للاعبين وأفكارهم.

يذكر أن نيمار يرتبط بعلاقة مميزة مع نجوم برشلونة جعلتهم يطالبون الإدارة الصيف الماضي بتخفيض رواتبهم في سبيل إعادته إلى البارسا من جديد، إلا أن إدارة بي إس جي حالت دون إتمام الصفقة.