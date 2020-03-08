نيمار يستفز جماهير باريس سان جيرمان

واصل نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان، إثارة غضب جماهير فريقه، وذلك قبل أيام قليلة من مواجهة بوروسيا دورتموند في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

ونقلت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية احتفال ماركوس راشفورد عبر حسابه على إنستغرام بالذكرى السنوية الأولى لهدفه من ركلة جزاء، الذي منح مانشستر يونايتد الفوز على بي إس جي 3-1 في ملعب بارك دو برانس العام الماضي.

وكتب راشفورد على الصورة "يا لها من ليلة رائعة"، متذكراً ليلة 6 مارس 2019، عندما نجح يونايتد في تعويض خسارته ذهاباً بهدفين دون رد على ملعب أولد ترافورد.

إلا أن نيمار لم يفوت الفرصة بالرد على المهاجم الإنجليزي بقوله "يا لها من ليلة سخيفة" مع تعبيرات تبكي من كثرة الضحك.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن جماهير باريس سان جيرمان اعتبرت رد نيمار تصرفاً مستفزاً، ولا يليق، ويشير إلى أنه لا يهتم بمشاعر الجماهير، بل كتب أحد المغردين رداً على مشجع إنجليزي "قد يكون رد نيمار مضحكاً لكم، إنما نحن لا".

ولفتت الصحيفة أن نيمار سبق له استفزاز جماهير باريس سان جيرمان بتصريحه أكثر من مرة أن مساهمته في فوز برشلونة على بي إس جي 6-1 في دوري الأبطال، يعد من أهم ذكريات مسيرته في كرة القدم.