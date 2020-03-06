نيمار يستهدف العودة إلى برشلونة في الصيف

أكد تقارير إسبانية بأن برشلونة وضع النجم نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان هدفاً أساسياً لإعادته للفريق الكتالوني من جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ودخل البارسا فى مفاوضات مع نادي العاصمة الفرنسية في السوق الصيفي الماضي لضم البرازيلي الذي رحل عن صفوفه صيف 2017 لكنها باءت بالفشل.

ووفقاً لصحيفة «موندو ديبورتيفو»، يرى نيمار أن العلاقة مع مواطنه ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان، لا يمكن تحملها.

هذا بعدما رفض ليوناردو التفاوض مع برشلونة، من أجل انتقال نيمار، كما منع مشاركته مع الفريق عندما كان لائقاً، وبالتالي لم يظهر بمستوى جيد أمام دورتموند بدورى الأبطال، عندما انهزم الفريق الباريسى (2-1).

وأشار التقرير إلى أن نيمار سيحاول الضغط على إدارة سان جيرمان مرة أخرى، من أجل الرحيل إلى البارسا، معتمداً على لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والتي ستقف في صفه الصيف القادم، على عكس الصيف الماضي، الذي كان فيه سان جيرمان سيد قراره.

وينوي البرازيلي الاعتماد على لائحة فيفا، التي تمنح اللاعب حق الرحيل عن ناديه، بعد مرور 3 مواسم أو 3 سنوات من عقده الأول، دون أن يقوم بتجديده، مقابل دفع تعويض يتحدد بناءً على سعر شرائه (222 مليون يورو)، والراتب الذي يحصل عليه.

ومن المتوقع تحديد قيمة النجم البرازيلي بـ 180 مليون يورو، وهو السعر الذي يمكن أن يكون في متناول برشلونة إذا ما تمكن من بيع بعض لاعبيه الحاليين مثل فيليبي كوتينيو.

كما ظهرت تقارير جديدة تؤكد رغبة برشلونة في مبادلة غريزمان بنيمار إضافة لمبلغ مالي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

وفي حالة عودة نيمار إلى البارسا، سيتقاضى قيمة العقد المنصوص عليه في عامه الرابع مع البلاوغرانا قبل رحيله، حيث تقاضى في الأول 18 مليون يورو، وفي الثاني 20 مليون يورو، وفي الثالث 22 مليون يورو، أي أنه سيحصل في أول موسم بعد عودته على 24 مليون يورو.

وحاول برشلونة في السوق الصيفي الماضي، التعاقد مع نيمار لكن رغبة باريس سان جيرمان في الحصول على 200 مليون يورو، من أجل التخلي عنه، تسببت في فشل الصفقة، كما نجحت الإدارة في المماطلة حول الرد على برشلونة إلى اليوم الأخير من سوق الانتقالات، رغم أزمة اللاعب مع النادي وانقطاعه عن التدريبات لفترة كبيرة من أجل الضغط على الإدارة للموافقة على الرحيل.