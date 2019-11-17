نيمار يسعى للحاق بموقعة باريس سان جيرمان وريال مدريد

يبذل نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان قصارى جهده للتعافي من إصابته، ليلحق بمواجهة ريال مدريد في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وكان البرازيلي قد تعرض للإصابة في الفخذ الأيسر، خلال أكتوبر الماضي، مع المنتخب.

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن كل المؤشرات تؤكد لحاق نيمار بمواجهة ريال مدريد، التي ستقام على ملعب سانتياغو بيرنابيو، يوم 26 نوفمبر الجاري.

وأضافت: "تطور نيمار يسير بشكل جيد جداً، واللاعب يسير وفقاً للمخطط الذي وضعه أطباء باريس سان جيرمان، وسيكون الاختبار الأول له أمام ليل في الدوري الفرنسي، قبل مواجهة ريال مدريد بـ 4 أيام".

وينتظر المدرب توماس توخيل تعافي البرازيلي بشكل نهائي، لكي تكتمل القوة الهجومية الضاربة، خاصةً بعدما استعاد خدمات إيدينسون كافاني.

ويعتلي باريس سان جيرمان صدارة المجموعة الأولى في دوري الأبطال، برصيد 12 نقطة، حيث حسم عبوره بالفعل لدور الـ 16، بينما يحتل ريال مدريد الوصافة برصيد 7 نقاط، ويسعى لخطف بطاقة التأهل الثانية.