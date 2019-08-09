نيمار يشعل الصراع بين برشلونة وريال مدريد

استحوذ النجم نيمار على حيز واسع من الاهتمام في الصحف الإسبانية التي اعتبرت أن مزاداً علنياً انطلق بين العملاقين برشلونة وريال مدريد للظفر بخدماته.

وقالت صحيفة “ماركا” تحت عنوان عريض “نيمار في الأفق”، وأضافت “اقتنع ريال مدريد بأن فكرة التعاقد مع بول بوغبا أصبحت مستحيلة وقد عاد البرازيلي (نيمار) إلى الواجهة مجدداً”.

وشرحت الجريدة عبر صفحاتها الرياضية الداخلية بأن “رحيل بوغبا عن مانشستر يونايتد بات غير محتمل لأن مانشستر يونايتد لم يتعاقد مع أي لاعب وسط قبل إقفال فترة الانتقالات في إنجلترا الخميس لكنها لا تزال مفتوحة حتى الثاني من سبتمبر في إسبانيا وفرنسا”. وكان لاعب الوسط الفرنسي بطل العالم الخيار الأول لمدرب ريال مدريد زين الدين زيدان.

وأشارت الصحيفة إلى أن التخلي عن فكرة التعاقد مع بوغبا يسمح لريال مدريد “باستعادة قوة القرار فيما يتعلق بالتعاقد مع أحد النجوم الكبار”.

أما صحيفة “آس”، فأشارت إلى وجود مزاد بين ريال مدريد وبرشلونة لجلب النجم البرازيلي الراغب في ترك باريس سان جيرمان بعد موسمين في صفوفه إثر انتقاله إلى صفوفه في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو صيف عام 2017.

وكشفت “آس” من دون الإشارة إلى أي مصدر أنه “تم عرض اللاعب على النادي الملكي وجرت مفاوضات في هذا الشأن”.

وذكرت الصحيفتان أن علاقة باريس سان جيرمان بريال مدريد أفضل بكثير منها مع برشلونة.

وبالنسبة إلى الصحف الكاتالونية فإن تهديد مدريد جدي جداً، وقالت صحيفة “سبورت” الصادرة من كتالونيا: “يقوم برشلونة بهجوم مضاد باتجاه نيمار”، مشيرة إلى إمكانية التقدم بعرض جديد يتضمن انتقال فيليبي كوتينيو في الاتجاه المعاكس.

وأضافت: “طلب برشلونة من نيمار أن يوقف عملية انتقاله إلى ريال مدريد وأن يقوم باتخاذ موقف من أجل العودة إلى برشلونة”.

من جانبها، اعتبرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية أن “الأولوية” بالنسبة إلى نيمار هي العودة إلى برشلونة حيث صديقاه ليونيل ميسي ولويس سواريز.

وأضافت الصحيفة: “حدد البرازيلي تاريخ 20 أغسطس لكي يعرف جدية برشلونة في الحصول على خدماته” مشيرة إلى أن نيمار قد يدرس “وجهات أخرى” في حال العكس.