نيمار يضغط على باريس سان جيرمان من أجل الرحيل

أكدت قناة "تيليفوت" الفرنسية الاثنين، أن نيمار دا سيلفا يضغط بقوة على إدارة باريس سان جيرمان من أجل السماح له بالرحيل هذا الصيف وفقاً لمصادر مقربة من المهاجم البرازيلي ووالده.

وطالب نيمار إدارة النادي الفرنسي بالموافقة على بيعه إلى برشلونة، كونه أنه لا يريد البقاء في باريس ويرفض ارتداء قميص الفريق الموسم القادم.

ومن المتوقع أن تبدأ المفاوضات بين البارسا وسان جيرمان بشكل رسمي خلال أيام، ويبدو أن النادي الكتالوني قد يعرض فيليبي كوتينيو بالإضافة إلى 100 مليون يورو للظفر بخدمات نيمار.

يذكر أن نيمار غادر برشلونة صيف عام 2017 إلى فرنسا، بعد دفع قيمة الشرط الجزائي كاملاً في عقده والمقدر حينها بـ 222 مليون يورو.