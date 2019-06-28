نيمار يطالب باريس سان جيرمان بتقدير أمنيته بالعودة لبرشلونة

اتخذت إمكانية عودة نجم باريس سان جيرمان، نيمار إلى فريقه السابق برشلونة بعداً جديداً، بعد تصريح مثير لجوردي كاردونير، نائب رئيس النادي الكتالوني.

فبعدما أجمعت وسائل الإعلام على عودة البرازيلي إلى البارسا هذا الصيف، في ظل رغبة اللاعب في ذلك، فاجأ كاردونير الجميع بتصريح مثير، حين قال: "يبدو مؤكداً أن نيمار يريد العودة بالفعل إلى برشلونة، لكن من جانبنا نرى أن الموضوع ما زال قيد الدراسة، ولا يمكننا حتى الآن أن نؤكد نيتنا بشأن عودة نيمار.

"أرى أيضاً أن وسائل الإعلام ربما تسرعت قليلاً في تأكيد مثل هذه الأمور (عودة نيمار إلى برشلونة)، فنحن إلى الآن لا نعرف إذا كنا نستطيع استقدام نيمار أم لا، ولكن على العموم كل التعليقات التي تصلنا هي غير مؤكدة لأننا لم نتواصل معه حتى هذه اللحظة".

وأفادت تقارير إعلامية في وقت سابق، بأن نيمار طالب إدارة باريس سان جيرمان بتقدير أمنيته، بالعودة مجدداً إلى كامب ناو، الذي قضى فيه 4 مواسم ناجحة بين عامي 2013 و2017، وحدد الثامن من يوليو المقبل موعداً نهائياً للتوصل لاتفاق بشأن رحيله إلى برشلونة، وإلا فإنه سيغادر بالطريقة التي يراها هو مناسبة.

وزعمت أن البارسا سيقدم لنيمار عقداً يمتد إلى 5 مواسم، وسيحصل الدولي البرازيلي بموجبه على راتب سنوي قدره 24 مليون يورو، أي أقل بـ 12 مليون يورو من راتبه الحالي في باريس سان جيرمان.