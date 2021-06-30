نيمار يعاود انتقاد ملاعب كوبا أمريكا 2021

عاود نيمار جونيور مهاجم منتخب البرازيل الأول لكرة القدم هجومه وللمرة الثانية على ملاعب بطولة كوبا أمريكا 2021 التي تجري في بلاده، والتي وصفها بالسيئة جداً والتي لا تناسب مستوى البطولة ولاعبيها.

ونشر نيمار صورة لملعب أرضي وأخرى لملعب ويمبلي عبر حسابه على "إنستغرام"، وتساءل: “أين ستجري مباراة البرازيل المقبلة؟”

تيتي وسكالوني ينتقدان ملاعب كوبا أمريكا

وكان تيتي مدرب البرازيل انتقد مراراً الملاعب وقال أنها لا تساعد في السيطرة على الكرة.

أما ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين، فأدلى بدلوه أيضاً وأشار إلى أنه من غير المناسب أن تقام مباريات البطولة على هذه الملاعب، وقال عقب مواجهة تشيلي: “نتمنى جميعنا خوض كوبا أمريكا وفجأة نجد أنفسنا على أرضية لا تخوّل اللعب أكثر من 10 دقائق”، ووافقه في ذلك ليونيل ميسي قائد المنتخب.

أما بيدرو جاييسي حارس منتخب بيرو فأشار إلى أن الأرضية الرطبة الهشة والمليئة بالحفر الصغيرة تجعل التمريرات صعبة.

يذكر أن بطولة كوبا أمريكا تقام حالياً في البرازيل بعدما قرر اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) سحب الاستضافة من كولومبيا والأرجنتين في وقت سابق.