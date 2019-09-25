نيمار يعترف بأخطائه

اعترف نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، بارتكاب أخطاء خلال السنوات الأخيرة.

وقال نيمار في تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية: "ارتكبت الكثير من الأخطاء، كما أن استعادة الثقة ليست سهلة، ولكني عندما أشعر بالإحباط أغضب وأنفجر ولا أتواصل مع الجميع بشكل جيد، ولذلك أحاول تحسين هذا الأمر".

وأضاف: "لست مثالياً، كما أن الوصول إلى المثالية أمر مستحيل على أي إنسان. كنت مخطئاً عدة مرات ودفعت ثمناً باهظاً لاستعادة الثقة، لكني أعتقد أن ذلك أمر طبيعي. إنه جزء من الحياة، كما أننا نتعلم ونتطور بعد ارتكاب الأخطاء.

"الإصابات هي أسوأ لحظة في مسيرة أي رياضي. لقد تعرضت لإصابتين وابتعدت عن ممارسة الكرة مدة 6 أشهر تقريباً، وهو ما جعلني أفقد إيقاع المباريات، ولكن الإصابات أيضاً هي جزء من احتراف كرة القدم، وعلينا فقط أن نعد أنفسنا لمنع حدوثها.

"أشكر كل من ساعدني أثناء الإصابة للعودة مرة أخرى.. والدي، شقيقتي، عائلتي وأصدقائي. أنا ألعب كرة القدم وأتدرب يومياً من أجلهم. إنهم دائماً بجانبي ويساعدونني من دون انتظار أي شيء في المقابل".

وأتم: "أقوم بتدريبات وقائية مع مدرب بدني ومسؤول علاج طبيعي".

وعن هدفه في الفترة المقبلة، قال: "ببساطة أخطط لأن أكون أفضل لاعب كرة قدم في العالم".

يذكر أن ليونيل ميسي، نجم برشلونة وزميل نيمار السابق، حصد جائزة أفضل لاعب من فيفا.