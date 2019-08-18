نيمار يغيب عن مواجهة باريس سان جيرمان ورين

سيغيب النجم نيمار عن مباراة باريس سان جيرمان أمام مستضيفه رين اليوم الأحد ضمن المرحلة الثانية من الدوري الفرنسي وفقاً للمدرب توماس توخيل.

وقال المدير الفني الألماني: "لم يكمل نيمار التدريبات مع المجموعة أمس. لا يزال الوقت مبكراً بالنسبة له لبدء المباراة، الأمر مبكر. ننتظر أسبوعاً آخر ليعاود التمرين مع زملائه".

وكان البرازيلي الذي يتعافى من إصابة في كاحله تعرض لها رفقة منتخب بلاده أمام نظيره القطري في 6 يونيو الماضي واضطرته الى الغياب عن كوبا أميركا التي استضافتها بلاده وتوجت بلقبها، غاب عن مباراة فريقه الافتتاحية في الدوري أمام نيم أولمبيك (3-0) الاسبوع الماضي.

وفي سؤال عن مستقبل نيمار قال توخيل: "في الوقت الحالي ليس لدينا حل، باب الانتقالات يقفل بعد شهر، أما الآن فهو لاعب في باريس سان جيرمان، لم يتغير شيء، اذا لم يكن هناك من حل، سيبقى معنا فهو مرتبط بعقد لثلاثة مواسم أخرى".

ويأتي غياب نيمار عن مباراة رين وسط تأكيد المدير الرياضي في باريس سان جرمان ومواطنه ليوناردو أن نادي العاصمة الفرنسية يجري محادثات مع برشلونة لعودة المهاجم المثير للجدل إلى البارسا، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هذه المحادثات لم تسفر عن نتيجة حتى الآن.

يذكر أن ريال مدريد مهتم أيضاً بضم نيمار، إلا أن الصفقة غير واضحة المعالم حتى الآن.