نيمار يفاجئ جماهير باريس سان جيرمان بتصريحات مثيرة

قاد النجم نيمار دا سيلفا نادي باريس سان جيرمان لتحقيق فوز صعب على ضيفه ستراسبورغ، بهدف وحيد سجله المهاجم البرازيلي، بمقصية رائعة، في المواجهة التي جمعت بينهما، السبت، على ملعب بارك دو برانس، ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الفرنسي رغم صيحات الاستهجان التي تلقاها صاحب (27 عاماً) طوال اللقاء من الجماهير.

وعلّق نيمار على صيحات الاستهجان والشتائم والغضب، من قبل جماهير باريس سان جيرمان طوال المباراة، بقوله في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "أتفهم مشجعي الفريق، وأعرف أن الأمر كان صعباً عليهم.

"لكن من الآن فصاعداً، أنا لاعب في باريس سان جيرمان، وليس لدي أي رسالة خاصة لهم، أصبحت معتاداً على الاستهزاء بحقي طوال مسيرتي المهنية. هذه المرة، ستكون كل مواجهة أخوضها مثل المباريات خارج ملعبنا".

وختم نيمار حديثه بقوله: "كان الجميع يعلم بأني أردت الرحيل، بعدما قلت ذلك وكررته، لكني لا أريد أن أخوض في تفاصيل ما حدث في المفاوضات، والجميع يعرف ما حصل خلال الفترة الماضية، لكن حان وقت قلب الصفحة. أنا لاعب في باريس سان جيرمان، وسأقدم كل شيء على أرض الملعب".

وكان نيمار قد طالب إدارة النادي بالسماح له بالرحيل في سوق الانتقالات الصيفية الماضية صوب برشلونة، لكن المفاوضات توقفت بسبب المطالب التي وضعتها إدارة بطل الدوري الفرنسي، مما جعل البارسا ينسحب منها في نهاية المطاف.