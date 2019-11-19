نيمار يفسد مخططات باريس سان جيرمان

يحاول باريس سان جيرمان تمديد عقد نجمه نيمار دا سيلفا الذي ينتهي صيف عام 2022 وفقاً لصحيفة "سبورت" الصادرة من كتالونيا.

ويسعى بطل فرنسا لتمديد عقد الدولي البرازيلي 3 سنوات، لينتهي عقده الجديد بالتالي صيف عام 2025.

وأضافت الصحيفة أن نيمار يرفض هذا التجديد، كونه لا يزال يفكر في العودة لبرشلونة.

وكان المهاجم المثير للجدل بطل فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعدما عبر عن رغبته في الرحيل عن باريس سان جيرمان والعودة للبارسا، قبل أن يفشل رحيله نظراً لمغالاة النادي الفرنسي في مطالبه.

وتابعت الصحيفة أن نيمار لم يكن سعيداً باستمراره في باريس، حيث بات البقاء في فرنسا أمراً ليس من أولوياته خلال الفترة الحالية.

ونوهت أن المفاوضات بين حامل لقب الليغ 1 ونيمار على تمديد العقد، بدأت الموسم الماضي قبل الأزمة بين الطرفين في الصيف.

ولفتت الصحيفة إلى أنه بعد عودة البرازيلي ومشاركته مع سان جيرمان بشكل طبيعي، تم تنشيط المفاوضات من جديد، حيث ترغب إدارة باريس في الإبقاء على نيمار، فيما يواصل النجم البرازيلي رفض عروض التجديد.