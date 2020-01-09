نيمار يفضل أهدافه الشخصية على برشلونة

وضع النجم نيمار أهدافه الشخصية أولاً قبل انتقاله إلى برشلونة فقد أكد أنه يفكر في أن يصل مع باريس سان جيرمان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى الوصول لنهائي كوبا أميركا الصيف المقبل.

في المقابل، بعد انتشار هذه التصريحات عبر وسائل الإعلام الأوروبية المختلفة يرى مسؤولو البارسا أنهم في وضع حرج خاصة أنهم تحدوا الجماهير كثيراً لعودة البرازيلي الذي رحل عن بشكل غير مناسب.

يذكر أنه لا يوجد تأكيدات حول هذه التصريحات التي يمكن أن تتغير في حالة الخروج المبكر لباريس سان جيرمان هذا الموسم.