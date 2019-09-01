نيمار يقرر البقاء في باريس سان جيرمان

كشفت تقارير عن قرار نيمار بالبقاء رفقة باريس سان جيرمان وعدم الانتقال إلى برشلونة.

وسيطرت قضية البرازيلي ورغبته بمغادرة بي إس جي على سوق الانتقالات الصيفية، ودخل البارسا والنادي الفرنسي في مفاوضات خلال الأيام الماضية.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن نيمار أخبر إدارة الباريسي بقراره الاستمرار في صفوف الفريق وعدم الرحيل.

وأضاف التقرير أن أسباب نيمار هي علمه بصعوبة تلبية رغبات بي إس جي المتعلقة ببيعه، بالإضافة لرفض عثمان ديمبيلي ترك برشلونة والاتجاه للنادي الفرنسي.

ووفقاً للتقارير، عرض برشلونة مبلغاً من المال إضافة للثلاثي إيفان راكيتيتش وجون كلير توديبو، مع إعارة ديمبيلي، لكن الأخير رفض.

وأكدت الصحيفة أن برشلونة ليس عازماً على تقديم عروض جديدة لاستقطاب نيمار، مما يعني إغلاق ملف الصفقة نهائياً هذا الصيف.

يذكر أن البارسا تعادل السبت مع مستضيفه أوساسونا بهدفين لكل جانب ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني.