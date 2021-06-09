نيمار يقود البرازيل للتغلب على باراغواي

قاد نيمار منتخب البرازيل للفوز على مستضيفه منتخب باراغواي بهدفين دون رد ضمن الجولة الثامنة من تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

افتتح النجم نيمار التسجيل لراقصي السامبا في الدقيقة الرابعة، وأضاف زميله لاعب الوسط لوكا باكيتا الهدف الثاني في اللحظات الأخيرة من المباراة (90+3).

البرازيل تحلق في الصدارة

بهذه النتيجة، رفع نيمار ورفاقه رصيدهم إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 6 نقاط عن منتخب الأرجنتين ثاني الترتيب.

فيما تجمد رصيد منتخب باراغواي عند 7 نقاط في المركز السادس.

في مباريات أخرى ضمن التصفيات، تغلب منتخب بيرو على نظيره الإكوادوري 2-1، وتعادل منتخب الأرجنتين مع غريمه الكولومبي 2-2، وتعادل منتخبا أوروغواي وفنزويلا 0-0، كما تقاسم منتخبا تشيلي وبوليفيا نقاط مباراتهما بتعادلهما بهدفٍ لمثله.