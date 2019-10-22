نيمار يكشف سر إصراره على مغادرة باريس سان جيرمان

عاد النجم نيمار جونيور للحديث عن مستقبله، وهذه المرة كشف عن سبب إصراره على مغادرة باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وكان أغلى لاعب في العالم قاب قوسين أو أدنى من العودة إلى فريقه السابق برشلونة خلال الصيف، لولا عدم اتفاق إدارة البارسا مع مسؤولي العملاق الباريسي حول رسوم النقل، مما تسبب في بقاءه مع بطل فرنسا حتى هذه اللحظة.

في الوقت ذاته، تعرض البرازيلي لواحدة من أشرس حملات الهجوم عليه من قبل مشجعي بي إس جي، كنوع من أنواع العقاب على تمرده الأخير، إلا أنه أجبرهم على احترامه مرة أخرى، بتسجيل أهداف حاسمة ساهمت في حصول الفريق على تسع نقاط في صراع الاحتفاظ بلقب الدوري المحلي للموسم الثالث على التوالي.

وفي رده على سؤال عن أسباب تفكيره في الرحيل عن ناديه، قال: "بصرف النظر عن وظيفتك. عندما لا تكون سعيداً تحاول دائمًا التغيير، تحاول إيجاد أماكن جديدة لتعثر على نفسك من جديد. هذا ما حاولت القيام به، لكن انتهى الأمر ببقائي، كما أقول دائماً سأبذل قصارى جهدي".

وبخصوص تألقه قبل الإصابة الأخيرة التي ألمت به أثناء مشاركته مع منتخب بلاده أمام نظيره النيجيري وعلى إثرها سيغيب لفترة تزيد عن شهر "أشعر أن الأمور على ما يرام، وسأبذل كل جهدي في الملعب لمساعدة باريس على تحقيق الانتصارات، خاصة في دوري أبطال أوروبا، الحمد لله. بدأت بشكل جيد بمساعدة الفريق بأفضل طريقة ممكنة، وآمل أن يبقى هذا الوضع لنهاية الموسم".