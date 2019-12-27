نيمار يلتقي ميسي وسواريز في أوروغواي

التقى نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان، صديقيه ليونيل ميسي ولويس سواريز نجمي برشلونة، خلال حفل تجديد زفاف النجم الأوروغوياني في بلاده.

وأقام سواريز حفلاً مصغراً لأصدقائه وأقاربه بمناسبة تجديد زواجه، لذلك حرص البرازيلي على الحضور والتقاط صور تذكارية مع ثنائي البارسا.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية، الجمعة، أن صورة نيمار زادت التهكنات التي تتحدث عن إمكانية عودته إلى برشلونة، حيث يطمح اللاعب إلى التألق من جديد في كامب ناو.

في المقابل، يريد باريس سان جيرمان الحصول على 180 مليون يورو على الأقل، للموافقة على انتقال نيمار إلى البارسا مطلع الموسم القادم.