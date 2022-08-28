نيمار ينقذ باريس سان جيرمان من الخسارة أمام موناكو

تعادل باريس سان جيرمان على أرضه مع غريمه موناكو بهدفٍ لهدف في المباراة القوية التي احتضنها ملعب بارك دي برانس لحساب الجولة الرابعة من بطولة الدوري الفرنسي (ليغ 1).

تقدم فريق الإمارة عن طريق مهاجمه الألماني كيفين فولاند بعد مرور 20 دقيقة على البداية.

إلا أن البرازيلي نيمار جونيور منح أصحاب الأرض التعادل حينما ترجم بنجاح ركلة جزاء في الدقيقة 70 من زمن المواجهة.

باريس سان جيرمان يستعيد الصدارة رغم التعادل

بهذه النتيجة، رفع سان جيرمان رصيده إلى 10 نقاط استعاد من خلالها صدارة الدوري الفرنسي بفارق الأهداف عن أولمبيك مرسيليا ثاني الترتيب ولانس صاحب المركز الثالث.

أما موناكو فرفع رصيده بدوره إلى 5 نقاط ليحتل المركز الثاني عشر.