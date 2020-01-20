نيمار ينهي الجدل حول مستقبله مع باريس سان جيرمان

كشف تقرير أن نجم المنتخب البرازيلي وباريس سان جيرمان، نيمار دا سيلفا، اتخذ قراراً هاماً يتعلق بمستقبله رفقة النادي الباريسي.

وفاجأ النجم البرازيلي الجميع برغبته بالبقاء في صفوف بطل فرنسا، عكس ما كان متوقعاً برغبته بالرحيل إلى برشلونة.

وكشف المصدر بأن نيمار يرغب بتمديد عقده الحالي الذي يمتد حتى صيف 2022، وبالفعل بدأت مفاوضات بين النادي واللاعب حول التجديد.

بدورهان قالت صحيفة "دايل مايل" البريطانية، أن بقاء البرازيلي في سان جيرمان سيعتمد على نتائج الفريق في دوري أبطال أوروبا، إذ يريد نيمار الفوز باللقب نهاية الموسم، من أجل مضاعفة حظوظه في الفوز بجائزة الكرة الذهبية، التي تقدم لأفضل لاعب في العالم.

يذكر أن اسم نيمار يتردد منذ انتقاله إلى باريس سان جيرمان صيف 2017 في صفقة قياسية باستمرار عبر وسائل الإعلام، بعدما أشار مقربون من البرازيلي إلى ندمه الكبير بعد رحيله عن برشلونة.