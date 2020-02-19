نيمار يهاجم باريس سان جيرمان

وضع باريس سان جيرمان نفسه في أزمة جديدة بعد هزيمته 2-1 من بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء، حيث عاد نجم الفريق نيمار دا سيلفا لتوجيه انتقادات لناديه بعد الأداء الهزيل الذي قدمه بطل فرنسا.

ودفعت النتيجة المهاجم البرازيلي لإلقاء اللوم على النادي الذي لم يمنحه الوقت المناسب لاستعادة لياقته قبل دور الـ 16.

وخاض نيمار مباراته الأولى منذ أكثر من أسبوعين بعد راحة عقب إصابة بسيطة في الأضلاع، ويرى أن النادي أفرط في حرصه.

وأبلغ نيمار وسائل الإعلام: "من الصعب الغياب عن 4 مباريات. لم يكن هذا قراري للأسف بل قرار النادي والأطباء. هم أصحاب القرار الذي لم يعجبني.

"تناقشنا كثيراً وكنت أريد اللعب وشعرت بأني في حالة جيدة، لكن النادي كان يشعر بالخوف وفي النهاية أنا من يعاني".

وقال المدرب توماس توخيل، الذي واجه انتقادات لعدم الدفع بثنائي الهجوم إيدينسون كافاني وماورو إيكاردي في الرمق الأخير من اللقاء رغم التأخر: "نيمار افتقد الإيقاع والقدرة التنافسية".

وقال الألماني أن باريس سان جيرمان "لعب بتخوف شديد" رغم الانتقادات ضده بسبب تطبيق خطة 3-4-3.

لكن المدافع برينسل كيمبيمبي رفض تحميل المسؤولية للمدرب حيث قال: "الهزيمة لا تتعلق بخطط المدرب بل باللاعبين".