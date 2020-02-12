نيمار يوقع على عقد انضمامه لفريقٍ أميركي

يحلم النجم السابق ديفيد بيكهام بجعل فريقه إنتر ميامي واحداً من أشهر وأقوى الأندية في الولايات المتحدة، وذلك باستقدام بعض النجوم العالميين خلال السنوات القادمة، كي يصبح مشروعه ناجحاً.

وقامت شبكة "إي إس بي إن" الأميركية ببث مقابلة جمعت بين نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، وبيكهام، حيث تكلم الطرفان عن كرة القدم من عدة جوانب.

ولم يخفِ البرازيلي، خلال المقابلة، تفكيره بالاحتراف في الدوري الأميركي مستقبلاً، حيث قال: "أعتقد بأن أمام الولايات المتحدة فرصة عظيمة كي تطور كرة القدم، وكما قلت من قبل لدي عقد مع بيكهام، وبعد سنوات سأكون معه في إنتر ميامي".

وأعجب الأسطورة الإنجليزية كثيراً بكلام نيمار، ولذلك قدم له طلباً غريباً كي يضمن خدماته في المستقبل، بقوله: "سأطلب منك التوقيع على ورقة بيضاء فارغة، ستكون بمثابة عقد لك مع فريقنا، وستنضم له بعد 10 سنوات، ولن ندفع لك الكثير من الأموال".

ويقدم نيمار الغائب عن الملاعب في هذه الأيام بسبب الإصابة، موسماً ناجحاً مع باريس سان جيرمان، حيث تمكن من تسجيل 16 هدفاً وصناعة 8 أهداف أخرى، خلال 18 مباراة خاضها في جميع المسابقات.