(نيوكاسل) سعودي الملكية يستهدف لاعباً إيرانياً

أكدت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية أن نيوكاسل يونايتد يستهدف التعاقد مع النجم الدولي الإيراني ساردار آزمون مهاجم زينيت الروسي.

ويدخل البالغ من العمر 27 عاماً الأشهر الـ 6 الأخيرة من عقده مع ناديه الحالي، وسبق له التفاوض مع أولمبيك ليون خلال الفترة الماضية، لكن النادي الفرنسي مستعد لدفع 3 ملايين جنيه استرليني فقط من أجل ضمه في شهر يناير الجاري.

ويبدو أن نيوكاسل المملوك من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي سيتحرك لحسم صفقة آزمون من أجل تعويض المصاب كالوم ويلسون.

وتعاقد زينيت مع اللاعب عام 2019 قادماً من جاره روبن كازان في عقد لمدة 3 مواسم ونصف الموسم.

وخاض المهاجم 104 مباريات مع فريقه الروسي في جميع المسابقات حتى الآن سجل خلالها 62 هدفاً كما صنع 23 هدف آخر.