نيوكاسل مستعد لتخليص هازارد من "سجن" ريال مدريد

يبدو نيوكاسل يونايتد مستعداً لاستقطاب النجم الدولي البلجيكي إيدين هازارد من ريال مدريد وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية اليوم الاثنين.

وسيكون النادي المدعوم من قبل صندوق الاستثمار السعودي لإنفاق 20 مليون يورو للتعاقد مع صانع الألعاب الذي قضى فترة عصيبة في صفوف بطل أوروبا نتيجة لتراجع مستواه وكثرة إصاباته.

أستون فيلا ينافس نيوكاسل على خدمات هازارد

وأكدت الصحيفة أن نجم تشيلسي السابق مطلوب أيضاً من قبل أستون فيلا الذي تعاقد مؤخراً مع المدير الفني الإسباني أوناي إيمري الساعي لإحداث تغييرات في صفوف الفريق.

وباتت أيام اللاعب معدودة في ملعب سانتياغو بيرنابيو على ما يبدو، علماً بأن ريال جلبه عام 2019 من تشيلسي في صفقة ضخمة.

ورجحت الصحيفة أن يغادر صاحب الـ 31 عاماً صفوف الفريق الملكي بحلول شهر يناير المقبل صوب الدوري الإنجليزي الممتاز الذي عاش أياماً استثنائية فيه.